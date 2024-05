Der abstiegsbedrohte SV Union Halle-Neustadt verliert eine Leistungsträgerin. Nach Cecilie Woller, Lotta Woch, Edita Nukovic und Alexandra Lundström verlässt die Rückraumspielerin Helena Mikkelsen die Wildcats. "Mir hat man im letzten Jahr den Spaß am Handball genommen und ich habe kein Vertrauen mehr. Es gibt zwischen dem Trainer und mir unüberbrückbare Differenzen. Dies ist keine Grundlage für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit", wird die Dänin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Mit Helena Mikkelsen verlässt eine absolute Identifikationsfigur die Wildcats. Die Zusammenarbeit mit ihr war immer von einer hohen Intensität geprägt. Dementsprechend habe ich Helena als eine sehr starke Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt. Ich wünsche für Ihre kommenden Herausforderungen alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen außerhalb des Handballfeldes“, so Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Das letzte Spiel für Mikkelsen wird gegen ihren Ex-Klub VfL Oldenburg sein.