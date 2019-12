Die deutschen Handballerinnen hatten die große Chance, nach 2007 wieder eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. Am Ende wurde es nur der achte Platz, was auch noch die verpasste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bedeutet. Auch fünf Spielerinnen des Thüringer HC waren für Deutschland bei der WM und werden am Sonntagabend sicher geknickt zurückkehren. THC-Coach Herbert Müller hatte direkt nach der 24:35-Pleite im Spiel um Platz sieben gegen Schweden Kontakt zu seinen Spielerinnen und analysierte im MDR-Gespräch, warum es trotz eines guten Turniers für den DHB-Frauen am Ende nicht gereicht hat und wie er sein Quintett bis zum nächsten Bundesliga-Spiel am 27. Dezember wieder aufrichten will.

Emily Bölk mit Trainer Herbert Müller Bildrechte: imago images / Gerhard König