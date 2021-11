In Co-Trainer Erwin Gierlinger und Rückraumspielerin Katarina Pandza vom Bundesligisten TuS Metzingen gibt es zudem zwei Verdachtsfälle. Beide haben sich in Quarantäne begeben. "Als wir über die positiven Testergebnisse informiert wurden, sind wir aus allen Wolken gefallen", sagte ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner. Das Team soll nun von Herbert Müllers Bruder Helfried betreut werden. Die Österreicherinnen starten am 2. Dezember mit dem Spiel gegen China in die WM.