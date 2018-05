Der HC Rödertal hat sich sieglos aus seiner Debüt-Saison in der Bundesliga verabschiedet. Der Aufsteiger verlor bei der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag mit 22:28 (6:13). Damit beendet das Team aus Sachsen die Spielzeit mit nur einem Punkt. Den hatte die Mannschaft von Trainer Maximilian Busch am 21. Spieltag mit einem Remis gegen die Neckarsulmer Sport-Union erkämpft.