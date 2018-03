Magdeburgs Zeljko Musa am Kreis.

Magdeburgs Zeljko Musa am Kreis.

Das Team von Wetzlar-Coach Kai Wandschneider machte einfach mehr Fehler. Zudem kam bei den Mittelhessen zu wenig aus dem Rückraum. Einige Male profitierten die Hausherren in ihrer vollen Arena aber davon, dass Magdeburg im Kreis verteidigte. Per Siebenmeter überlistete Maximilian Holst bei drei von vier Versuchen sein Gegenüber Dario Quenstedt. Mehrfach gelang Wetzlar der Ausgleich (5:5, 7:7).

Die knappe 14:13-Halbzeitführung baute der SCM nach und nach aus – teilweise auf einen Vorsprung von fünf Toren (24:19, 47.). Marko Bezjak, Chrisitan O’Sullivan und Co. verstanden sich gut, zeigten oft gutes Timing und eine hohe Sicherheit. Wetzlars Trainer Wandschneider wechselte viel, aber nichts funktionierte so richtig. Seine Forderung: "Spielt eineinhalb Minuten vorn, bis wir unser Tor haben." Mit dem neunten HSG-Heimsieg wurde es aber nichts mehr. Denn in der hektischen Schlussphase behielt der SCM die Nerven. O'Sullivan sorgte für das erlösende 29:27 aus Sicht der Gäste.