Trotz einer starken Leistung sind die Handballer vom EHV Aue am Dienstagabend leer ausgegangen. Die Sachsen mussten sich nach einer intensiven Partie bei Tabellenführer HSV Hamburg mit 24:28 geschlagen geben. Es war die achte Niederlage in Folge. "Schade, wir haben 54 Minuten ein tolles Spiel gemacht. Doch am Ende sind uns wohl etwas die Körner ausgegangen, zudem haben wir sechs Mal Pfosten oder Latte getroffen", sagte EHV- Manager Rüdiger Jurke der "Freien Presse". Und es war tatsächlich mehr drin. Bis zur 45. Minute präsentierten sich die Sachsen absolut auf Augenhöhe, mussten den Favoriten aber doch noch ziehen lassen.