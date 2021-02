Was lange währt, kann dann im vierten Anlauf auch endlich stattfinden. Am heutigen Abend (19:30 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) treffen mit dem HC Elbflorenz und dem EHV Aue zwei Teams aufeinander, die auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmen. Die Dresdner liegen in der wegen einiger Corona-bedingter Ausfälle verzerrten Tabelle sogar auf dem vierten Platz, Aue ist starker Siebter.