"Wir haben einige Leistungsträgerinnen der Vorsaison noch dabei und mit Cecilie Wöller, Helena Mikkelsen und Alexandra Mazzucco drei namhafte Verstärkungen geholt. So hat das Team weitere Qualität gewonnen. Die Mischung macht es letztlich. Jetzt arbeiten wir noch ein bisschen an den Feinheiten und schauen dann, was gegen Leverkusen geht."