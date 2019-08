"Mit Sicherheit ist das ganz, ganz schwer. Da will ich auch Demut walten lassen. Für mich ist Europa eine Vision. Das bedeutet, dass es ein großes, übergeordnetes Ziel ist. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil es auch ein persönlicher Wunsch ist. Ich sage aber, dass wir in der nächsten Saison daran arbeiten müssen, den nächsten Schritt zu gehen. Ob das nun ein großer Schritt ist, oder mehrere kleine, kann ich jetzt noch nicht wissen. 2019 haben wir schon wieder sehr gute Leistungen gezeigt und die Saison mit einem positiven Schwung abgeschlossen. Das war ganz wichtig für unsere Vorbereitung. Inwiefern wir uns irgendwelchen Plätzen nähern können, ist Kartenleserei."

"Wir haben alle neuen Spieler gezielt ausgesucht. Ich bin aber kein Freund davon, nur auf die Stärken einzelner Spieler einzugehen. Das ist den anderen Spielern gegenüber ungerecht. Wir besprechen die individuellen Aspekte mit unseren Sportlern im Einzelgespräch. Was sich aber in den letzten sechs Wochen schon bewahrheitet hat: Was ihre Leistungsfähigkeit und ihren Charakter anbelangt, sind wir bei allen fünf Neuen bisher bestätigt worden."

"Ich möchte das besonders betonen: Wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir von Königstransfer sprechen. Wir haben uns für Marko und vier andere Neuzugänge entschieden, weil wir von der sportlichen Qualität überzeugt sind. Eine Last auf die Schultern von einem zu packen, wird dem Sportler nicht gerecht. Ich hatte einen Vergleich gebracht mit der Copa America im Fußball: Danach wusste ich von der Berichterstattung mehr, was Lionel Messi zum Schiedsrichter gesagt hat, als vom Ergebnis des Finals. So etwas finde ich schade. Bei uns soll es so sein, dass die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, damit wir zum Schluss als Team abgerechnet werden."