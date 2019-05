Iveta Luzumova und Co. bekamen in dieser Phase vor allem Naidzinavicius nicht in den Griff (10 Tore). Doch als beim Stand von 19:23 beinah alles schon auf einen souveränen Triumph des Teams des ehemaligen HC-Leipzig-Coaches Martin Albertsen hindeudete, begann der in der Meisterschaft nur wegen des schlechteren Torverhältnisses unterlegene THC seine dramatische Aufholjagd. Jovana Sazdovska, Emily Bölk und Alicia Stolle erzwangen den Ausgleich, Bietigheim ließ zwei Siebenmeter liegen (59./23:23), ehe Bölk die Partie zwei Sekunden vor der Schlusssirene tatsächlich noch komplett drehte.