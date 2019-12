Der Weg ins "Final Four" nach Hamburg führte erneut über die SG Flensburg-Handewitt. Das 31:28 im Achtelfinale beim amtierenden Deutschen Meister war eine dicke Überraschung.

Mit einer Auszeit schwor Wiegert seine Jungs auf die letzten Sekunden ein, er wollte den Sieg. Und das gelang, Rückraumakteur Christian O'Sullivan wurde frei gespielt, und der Norweger nutzte in den letzten Sekunden die Chance. Es war zuvor hin und her gegangen. Zur Pause führte seine Mannschaft 15:11, elf Minuten vor dem Ende hieß es dann aber 21:24. Aber angeführt vom überragenden Michael Damgaard, der am Ende die Hälfte (!) aller SCM-Treffer besorgte, und einem sehr guten Torwart Dario Quenstedt kam Magdeburg noch einmal zurück. "Die Mannschaft hat sich ins Finale gekämpft", sagte Bennet Wiegert.