Dann also die Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden. Das Ziel hieß Medaille. Die Vorrunde überstand das deutsche Team mit einem blauen Auge. Nach einem klaren Auftakterfolg (34:23) gegen die Niederlande in Trondheim (Norwegen) folgte eine bittere 26:33-Niederlage gegen Spanien. Gegen den krassen Außenseiter Lettland hätte die DHB-Auswahl beim 28:27 dann um ein Haar einen Zwölf-Tore-Vorsprung verzockt.

Der Start in die Hauptrunde in Wien glückte mit einem 31:23 gegen Weißrussland, doch das folgende 24:25 gegen Kroatien ließ die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug auf ein Minimum sinken. In der Schlussphase sei man nicht abgezockt genug gewesen, so Rückraumspieler Paul Drux. Eine Trainerdiskussion sah DHB-Vizepräsident Bob Hanning da noch nicht.