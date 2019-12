Leicht hatte es Handball-Bundestrainer Christian Prokop lange nicht: Das von Erstligist SC DHfK Leipzig 2017 für geschätzte 500.000 Euro los geeiste Trainer-Talent litt unter dem langen Schatten seines beliebten Vorgängers Dagur Sigurdsson und musste eine schwache EM 2018 überstehen. Der in Köthen geborene und in Leipzig lebende Prokop überstand den Sturm, auch mit Hilfe des mächtigen DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning und von DHB-Präsident Andreas Michelmann, einem Politiker aus Aschersleben.

Ein Jahr später schrieb die "Süddeutsche Zeitung" über Prokop: "Die erstaunlichste Wandlung, die je ein Bundestrainer vollzogen hat". Nun will er nicht mehr sein System durchpeitschen, hört auf externe Berater - und vor allem: Er hört den Spielern zu. Prokop reist zu jedem Stammspieler persönlich. Dann verbringt er also ein paar Stunden in Paris bei Kapitän Uwe Gensheimer oder diskutiert nach einem Kieler Auftritt in der leer gefegten SAP-Arena von Mannheim mit Abwehrchef Hendrik Pekeler. Diese Maßnahmen kommen an, Internas werden nicht mehr ausgeplaudert, Team und Bundestrainer rücken zusammen.