Bis zum Ende hoffte der mit 1,3 Millionen Euro verschuldete HCL dem Aus von der Schippe springen zu können. Ein potentieller Investor sollte die von der Liga geforderten 600.000 Euro zur Verfügung stellen. Aber der Investor sprang ab. Der Klub bekam keine Bundesliga-Lizenz. Nachdem die Handballerinnen lange das Aushängeschild des Leipziger Sports waren, gerieten sie durch die neue Konkurrenz von Männer-Bundesligist SC DHfK und Fußball-Bundesligist RB Leipzig regelrecht aufs Abstellgleis. Nun spielt die 1. Mannschaft des HCL nur noch in der 3. Liga Ost. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier bei der Heim-WM ausgerechnet aufschlug. Da gab es dann doch noch einmal eine volle Halle beim Frauen-Handball. Und Kay-Sven Hähner? Der kehrte in die Gastronomie zurück, von dort war er vor rund 20 Jahren zum HCL gekommen.