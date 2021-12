Nach dem Spiel gegen Bietigheim am 14. November 2020 hatte es einige positive Test bei Auer Spielern gegeben. Der Test von Swat war da noch negativ. Das änderte sich wenige Tage später. "Das kam nicht mehr sehr überraschend, da ich da bereits meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren hatte", so Swat. Der Gesundheitszustand des Aue-Trainers verschlechterte sich rapide, neben hohem Fieber – nahe 41 Grad – bekam er kaum noch richtig Luft. Swat kam ins Krankenhaus, schnell auch auf die Intensivstation. Am 8. Dezember 2020 ging nichts mehr, einen Tag nach dem Geburtstag seiner Frau wurde Swat ins künstliche Koma versetzt. "Diese zwölf Tage danach fehlen mir."

Es folgten zwei Monate auf der Intensivstation. Seine Familie, so Swat im Gespräch mit "Sport im Osten" im November, waren Motor und Antrieb, so zu kämpfen. "Als die da waren, da war der größte Moment, als ich Frau und Kinder sah. Da wusste ich, da musst du jetzt durch." Es folgte der lange Weg zurück, der auch Ende dieses Jahres noch nicht abgeschlossen ist. Es seien immer noch Schädigungen vorhanden. Die Lunge arbeite noch nicht zu 100 Prozent, zudem gebe es Nervenschädigungen im rechten Arm. "Ich habe in der Reha gelernt, viel mit links zu machen", so Swat der noch einmal betonte, dass er keine Vorerkrankungen hatte.