Am 9. Oktober wartete schließlich das vermutlich beste Team der Welt, der FC Barcelona. Die Katalanen hatten sich in den letzten drei Jahren die Klub-WM geholt – übrigens immer gegen deutsche Teams. Und gingen auch in dieses Endspiel als großer Favorit. Und Barcelona lag in Halbzeit eins auch zunächst vorn, der SCM kam aber immer besser rein und führte nach 30 Minuten mit 19:16. Da fehlte aber schon Philipp Weber, der sich am Knöchel verletzte. Nach dem Wechsel trumpften die Magdeburger richtig auf und zogen auf 33:25 davon. Am Ende jubelte das Wiegert-Team nach einer überragenden zweiten Halbzeit über einen 33:28-Sieg und die Klub-WM.

Und die vier Extra-Spiele machten sich in der Folgezeit nicht negativ in der Bundesliga bemerkbar. Im Gegenteil: In der Bundesliga fuhren die Magdeburger unglaubliche 16 Siege in Serie ein. Auch in der European League blieb der SCM in der Gruppenphase bisher ohne Niederlage. Erst am 26. Dezember ging das Wiegert-Team im Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt erstmals wieder als Verlierer von der Platte.