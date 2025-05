"Ich habe gar nicht damit gerechnet", freute sich die Österreicherin in THC-Diensten in der Pressemitteilung der Liga. "Es ist mega schön, weil es zeigt, dass sich alle Trainings und die ganze harte Arbeit über die Saison ausgezahlt haben. Es ist mega cool und ich bin sehr glücklich darüber, dass das auch von den Trainern und den anderen Spielerinnen so wahrgenommen wurde. Diese Saison ist für mich wirklich unbeschreiblich, wir haben alles erreichen können, was wir hätten erreichen können."