Ausgerechnet ein umstrittener Freistoß, den René Lange unglücklich ins eigene Tor abfälschte, sorgte für das späte Aus in der Nachspielzeit. So endete die Pokalsaison des FC Carl Zeiss erneut mit einer knappen Niederlage in der ersten Runde. In der Saison 2021/22 war Jena ebenfalls in Runde eins gescheitert – damals im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln. Trotzdem: "Wir haben uns gar nichts vorzuwerfen", betonte Jenas Torwart Kevin Kunz nach dem Pokal-Aus gegen Wolfsburg.