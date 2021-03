"Das Team und das Umfeld im Verein sind für mich perfekt. Ich freue mich bald auch wieder vor vollem Publikum zu spielen. In Halle sehe ich die Chance, mich persönlich weiterzuentwickeln und mein Können weiter auszubauen", erklärte die Rückraumspielerin. Katrin Welter, die ab der kommenden Saison Cheftrainerin des SSV Union sein wird, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Julia hat vor allem in den letzten Spielen gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt und dass sie auch in wichtigen Spielphasen Verantwortung übernehmen kann und will. Sie steht noch nicht am Ende ihrer Entwicklung und ich freue mich, sie auf dem weiteren Weg unterstützen zu können."