Vor allem in der ersten Saisonhälfte spielte der SCM die gegnerischen Teams reihenweise schwindelig. Einzig die Niederlagen bei der SG Flensburg-Handewitt (27:30) und zuhause gegen Rekordmeister THW Kiel (25:30) sorgten in der Rückrunde für leichte, aber verschmerzbare Flecken auf der ansonsten blütenweißen Magdeburger Weste. Drei Tage nach dem 36:31-Erfolg im mitteldeutschen Prestigeduell beim SC DHfK Leipzig wurden zum Saisonfinale am 12. Juni in der GETEC Arena noch einmal die Rhein-Neckar Löwen mit 37:34 geputzt. Danach reckten die SCM-Spieler die Meisterschale der jubelnden Masse entgegen. Gleichzeitig wurde Bennet Wiegert von der HBL zum "Trainer des Jahres" gekürt.