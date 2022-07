Die 26-jährige Rückraumspielerin kommt von Oppsal Handball aus der ersten norwegischen Liga und sagte: "Ich wollte schon immer in Deutschland in der 1. Bundesliga spielen, das ist ein großer Traum von mir. In dieser Liga gibt es viele sehr gute Spielerinnen. In Zwickau wird ein temporeicher Handball gespielt, was mir sehr entgegenkommt. Norman ist ein Trainer, der Spielerinnen absolut weiterentwickeln kann, das hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, daher bin ich mir sehr sicher, dass er auch mich Schritt für Schritt besser machen wird."