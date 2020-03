Dass Sportvereine den Gürtel in der Zukunft enger schnallen werden müssen, steht außer Frage. Daran zweifelt auch der Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, Karsten Günther, nicht. Er geht aktuell von einem Verlust von etwa zehn Prozent des Jahresetats aus. Das ist fast eine halbe Million Euro und betrifft nur die Zeit bis zum 30. Juni 2020. Was danach kommt, weiß noch keiner. "Wir haben von unseren Sponsoren ganz viele positive und liebe Reaktionen bekommen, die uns Mut machen", erzählt Günther auf MDR-Nachfrage, ergänzt aber: "Was das in Zahlen bedeutet, wissen wir nicht."