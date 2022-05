"Vielleicht war es für die Leistung der Mannschaft nicht optimal, nach der Nationalmannschaftspause im April so offen über die Europacupqualifikation zu sprechen", räumte Günther nun in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" (Freitagsausgabe) ein. "Wir sind alle sehr enttäuscht, dass wir unser Ziel von 40 Punkten verfehlt haben und es noch nicht mit Europa geklappt hat."

Auch Trainer André Haber wirkte nach den jüngsten Pleiten ratlos. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Dabei nahm er auch sich selbst in die Pflicht. Schließlich sei er derjenige, der "allen einen Arbeitsvertrag gegeben und die Zielstellung definiert hat." An den Zielen des Vereins ändern die zuletzt enttäuschenden Auftritte aber nichts. Nach wie vor will der SC DHfK in den Europapokal, untermauerte Günther. "Ich halte nichts von Verschleierungstaktiken und wir leben auch nicht in einer Blase. Man sei ein ambitionierter Verein mit ambitionierten Spielern und müsse über die Saisonziele "nicht hinter vorgehaltener Hand sprechen".