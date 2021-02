Katrin Welter wird die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt von der kommenden Saison an als Cheftrainerin betreuen. Das teilte der Bundesligist am Mittwochabend mit. Bereits ab 1. April wird sie den jetzigen Coach Jan-Henning Himborn als Co-Trainerin unterstützen. Himborn wird wieder in die Geschäftsstelle wechseln und die Tätigkeiten als sportlicher Direktor wahrnehmen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.