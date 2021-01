Bei seinem kurzen Gastspiel für die Magdeburger im Frühjahr 2020 zeigte Smits beachtliche sportliche Leistungen, die in der Elbestadt überzeugten. Schon damals gab es Spekulationen, dass er bald wieder im SCM-Trikot auflaufen könnte. In einem Statement hatte Smits das Feuer geschürt und von einer "fantastischen" Zeit in Magdeburg gesprochen.

Zum Saisonbeginn 2020/2021 wechselte er dann wieder zu seinem bisherigen Club Team Tvis Holstebro zurück nach Dänemark. Neben starken Leistungen in der dänischen Liga macht Smits auch weiter im niederländischen Nationalteam auf sich aufmerksam. Allein in den beiden Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 2022 gegen Slowenien vor Wochenfrist erzielte Smits 16 Treffer.

"Ich freue mich sehr, nach Magdeburg zurückzukehren. Als ich letztes Jahr in Magdeburg ankam, wurde mir schnell klar, dass ich hier länger spielen wollte. Ich freue mich sehr auf die beiden nächsten Spielzeiten und hoffe wieder in einer ausverkauften Arena spielen zu können. Jeder sehnt sich nach dieser Atmosphäre", bekräftigte Smits seinen Wechsel. Auch SCM-Trainer Bennet Wiegert ist froh, den Niederländer wieder in den Reihen begrüßen zu können: "Der Kontakt zu Kay ging nie verloren, daher war es naheliegend, ihn wegen seinen guten sportlichen Leistungen in dieser Saison wieder zum SC Magdeburg zurückzuholen."