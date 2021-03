Der Spielmacher war 2016 als frisch gebackener Europameister nach Leipzig gewechselt und hatte großen Anteil an der raschen Entwicklung des Clubs. Pieczkowski trug bislang in 112 Bundesligaspielen das Trikot der Grün-Weißen und erzielte 288 Treffer. Bis zu seiner schweren Schulterverletzung gehörte er in jeder Saison zu den besten Leipziger Feldtorschützen. Nach einer Operation an der Wurfschulter konnte er in der vergangenen Saison fast neun Monate kein Handballspiel bestreiten, kämpfte sich aber zu Beginn des Jahres 2020 zurück auf die Platte. In der aktuellen Spielzeit kommt Pieczkowski auf 16 Einsätze und 29 Tore.