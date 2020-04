Doch ein Selbstläufer würde die Partie gegen den zehnmaligen ungarischen Meister nicht werden. Das war auch Gislason bewusst: " Der Druck ist schon gewaltig. Ich fahre immer Fahrrad und hacke Holz, um mich abzureagieren", so der spätere Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Zumal sich auch das Team aus Veszprem, rund um seine Topspieler Zlatan Saracevic und Istvan Pasztor, nicht verstecken musste und mit der Unterstützung von 800 Fans in die Landeshauptstadt reiste.

In der mit 8.000 Zuschauern restlos ausverkaufen Bördelandhalle ließen die Magdeburger von Beginn an keinen Zweifel daran, wer Herr im Hause ist. Bis zur Pause erspielte man sich einen komfortablem 15:10-Vorteil. Auch eine taktische Umstellung der Ungarn in Hälfte zwei konnte die Angriffe der Gastgeber nicht stoppen. Fünf Sekunden vor Schluss netzte Peruničić ein letztes Mal ein, fiel im Anschluss auf den Boden, streckte die Hände vors Gesicht und konnte sein Glück genauso wenig fassen, wie tausende Magdeburger Fans: Durch ein 30:25 sicherte sich der SCM die europäische Handball-Krone und feierte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte seit der Wende.

