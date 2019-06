Die Handballer des SC Magdeburg werden in der kommenden Saison definitiv nicht in der Champions League starten. Die Europäische Handball Förderation (EHF) gab am Freitag das Starterfeld bekannt, der Antrag des Bundesliga-Dritten wurde nicht berücksichtigt. Damit werden für die deutschen Farben Meister SG Flensburg-Handewitt und Vize-Meister THW Kiel – dessen Antrag wurde angenommen – in der Königsklasse starten.

Schmedt: Wäre krönender Abschluss gewesen

Der SCM spielt wie in der vergangenen Saison im EHF-Cup. "Natürlich hatten wir die Hoffnung, über ein Upgrade nach 14 Jahren wieder in der Champions-League dabei zu sein. Als Drittplatzierter hatten wir aber von Beginn an nur Außenseiterchancen und müssen das Ergebnis letztendlich so auch akzeptieren. Dass kein Land mit drei Vertretern dabei ist, zeigt eine Gleichbehandlung und geht auch in Ordnung", wird SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf der Homepage des Vereins zitiert. Eine Berücksichtigung wäre dennoch "der krönende Abschluss einer wirklich sehr guten Saison beim SCM gewesen".

THC-Antrag ebenfalls ohne Erfolg

Bei den Frauen ist nur Meister SG BBM Bietigheim in der Champions League dabei. Der Antrag von Pokalsieger Thüringer HC fand ebenfalls keine Berücksichtigung. Die Auslosungen für die Gruppenphasen beider Wettbewerbe finden am 27. Juni in Wien statt. Herbert Müller Bildrechte: imago images / masterpress

