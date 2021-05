Am Donnerstag empfängt der SC DHFK Leipzig den HC Erlangen. Trotz einer niedrigen Inzidenz sind für die Partie Zuschauer noch immer nicht zugelassen. Geschäftsführer Karsten Günther kann diesen Schritt nicht mehr nachvollziehen. In einer 14-minütigen Rede rechnet er auf der Pressekonfernz mit der derzeitigen Situation ab. Dabei beruft er sich auf diverse Modellprojekte, die vom Verein initiiert wurden, viel Geld kosteten, allerdings letztlich keinen Erfolg brachten. So kritisiert er die sächsische Coronaschutzverordnung, in der es laut Paragraph 18 in Kulturstätten, Konzertveranstaltungsorte und ähnlichen Einrichtungen Zuschauer erlaubt sind, wenn die Inzidenz unter 100 liegt. Für Sporteinrichtungen gilt dies jedoch nicht.

Kroatische Volksmusik statt Handball

"Jeder erfindet noch irgendeine Scheiße, warum es am Ende nicht funktioniert. Wir könnten kroatische Volksmusik vor Zuschauern spielen, aber Handball darf ich geimpft, mit Mundschutz und Abstand aktuell nicht veranstalten", sagte Günther und ergänzte: "Sportstätten sind damit nicht gemeint. Warum nicht? Hier finden zwei Drittel Konzerte in diesem Haus statt. Es ist doch scheißegal, ob hier ein Konzert stattfindet oder Handball gespielt wird mit PCR-getesteten Sportlern. Weil die es verdient haben, weil es die Menschen verdient haben, dass sie wieder rein dürfen in diese Halle – Konzerthalle, Sporthalle – scheißegal."

Man nehme den Virus sehr ernst und man verfüge im Verein über ein hartes Hygienkonzept. "Wir haben alle Jungs impfen lassen, die lagen zwei Tage in der Koje, haben sich aufgerafft und Magdeburg (Anm. d. Red. 34:33) weggehauen. Wir machen Vorbeugung ohne Ende. Hier geht es nicht mehr um Sicherheit, hier geht es nur darum, dass wir es verlernt haben, pragmatische Lösungen gemeinsam hinzukriegen (...) Es kotzt mich an, dass wir hier nicht ernstgenommen werden und (...) sich jeder nur noch hinter Paragraphen versteckt", so Günther weiter.

Der Verein will die derzeitige Situation rechtlich prüfen und sich am Mittwoch nochmals äußern.