Nach der Halbzeit erzielte Leipzig in den ersten zwölf Minuten nur zwei Tore und lag zwischenzeitlich mit zehn Treffern hinten (9:19/40.). Damit war die Partie vor 5.283 Zuschauern in der Leipziger Arena entschieden. Für Kiel war es nach der Niederlage gegen den SC Magdeburg Mitte März der sechste Sieg in Serie.

SC-DHfK-Neuzugang Raul Santos (li.) beobachtet das Duell zwischen Benjamin Meschke (mi.) und Patrick Wiencek. Bildrechte: PICTURE POINT / K. Kummer