Der rauschenden Pokalübergabe im Konfettiregen von Dammam (Saudi-Arabien) folgte erst eine wilde Kabinenparty - und am Montag dann der Fan-Empfang vor der heimischen Getec-Arena: Nach ihrem erneuten Titel-Coup bei der Klub-WM drehten die Handballer vom SC Magdeburg mal so richtig auf.

"We did it again", schrieb Nationalspieler Philipp Weber nach der erfolgreichen Titelverteidigung bei Instagram. Und Trainer Bennet Wiegert postete am Montagmorgen stolz ein Foto seiner Feierbiester samt Weltpokal und kommentierte es mit den Worten: "Tolle Leistung Jungs."

Tolle Leistung war fast untertrieben dafür, was der deutsche Meister am späten Sonntagabend gegen den spanischen Champions-League-Sieger FC Barcelona auf das Spielfeld zauberte. In der Neuauflage des Vorjahresfinales (damals 33:28) hieß es nach dramatischem Spielverlauf am Ende 41:39 nach Verlängerung. Und so konnten sich Wiegert und Co. vor Glückwünschen kaum retten. Zu den Gratulanten gehörten auch Bundestrainer Alfred Gislason, der Ligaverband und Bundesliga-Konkurrent THW Kiel.