Tolle Leistung war fast untertrieben dafür, was der deutsche Meister am späten Sonntagabend gegen den spanischen Champions-League-Sieger FC Barcelona auf das Spielfeld zauberte. In der Neuauflage des Vorjahresfinales (damals 33:28) hieß es nach dramatischem Spielverlauf am Ende 41:39 nach Verlängerung. Und so konnten sich Wiegert und Co. vor Glückwünschen kaum retten. Zu den Gratulanten gehörten auch Bundestrainer Alfred Gislason, der Ligaverband und Bundesliga-Konkurrent THW Kiel.