Müde Muskeln? Lahmer Kopf? Bennet Wiegert wischt vor dem Showdown um den Wüsten-Jackpot alle Zweifel beiseite. "In einem Finale wird niemand müde sein", versichert der Trainer vom SC Magdeburg vor dem Endspiel der Klub-WM gegen Telekom Veszprem. Die Partie gegen das ungarische Topteam am Donnerstag (19 Uhr im Audiostream und SpiO-Liveticker) wird für den deutschen Doublesieger in Ägypten das vierte Spiel in sechs Tagen sein. Doch die historische Chance auf den vierten WM-Titel in Serie setzt bei Wiegert und seiner Mannschaft Kräfte frei.