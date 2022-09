Im vergangenen Jahr war der SC Magdeburg noch mit Wild Card zur Klub-WM gereist - und hatte gegen Top-Favorit Barcelona sensationell den Titel geholt . In diesem Jahr zählte der SCM dann zu den gesetzten Teams für das Tournament, das in Dammam im Osten Saudi-Arabiens stattfindet.

Bei dem erstmals mit zwölf Teams und erstmals mit einer Gruppenphase ausgetragenen "IHF Super Globe" wurde der SCM in Gruppe A gelost. Am 18. Oktober eröffnen die Magdeburger die Titelkämpfe gegen Sydney, die Partie gegen Al-Khaleej findet am 20. Oktober statt.

Nur die Gruppensieger der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Halbfinals, die am 22. Oktober über die Bühne gehen. Das Finale findet am 23. Oktober statt.

Champions-League-Sieger und WM-Favorit Barcelona führt Gruppe D an, European-League-Gewinner Benfica Lissabon spielt in Gruppe B zusammen mit Al Ahly, dem Gewinner von Afrikas Super Cup. In Gruppe C spielt der polnische Top-Klub Kielce sowie der südamerikanische Champions-League-Sieger HC Taubate aus Brasilien.