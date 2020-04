Vor 8.000 Zuschauern in der ausverkauften Bördelandhalle mussten die Magdeburger die 21:23-Niederlage aus dem Hinspiel in Ungarn wettmachen. Vor Anpfiff sorgten die Zuschauer mit tausenden von Wunderkerzen und selbstgebastelten Pappschildern ("Jungs, heute ist ein Tag, um Geschichte zu schreiben") aber zunächst für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Auch die Gäste konnten sich auf die lautstarke Unterstützung von 700 mitgereisten Fans verlassen.

Das Team von Alfred Gislason zeigte sich von Beginn an hellwach. Nach nicht einmal drei Minuten stand es bereits 3:0 zugunsten der Hausherren. Beim 5:1 (6.) hatten die Magdeburger bereits vier Punkte Vorsprung und brachten die Halle zum Toben. In der Folge kamen aber die Ungarn besser ins Spiel. Auch weil SCM-Toptorjäger Nenad Perunicic drei Mal aus guter Position am gegnerischen Schlussmann scheiterte – nach 15 gespielten Minuten glich Veszprem zum 7:7 aus.