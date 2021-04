Elf Spieltage sind in der Handball-Bundesliga noch zu absolvieren. Bis zum Einläuten des Saisonendspurts am 6. Mai gegen die MT Melsungen muss der SC DHfK Leipzig aber zunächst die Länderspielpause abwarten. Gleich fünf Profis der "Grün-Weißen" sind mit ihren Nationalteams bei der Europameisterschafts-Qualifikation unterwegs.

Leipzigs Spielmacher Philipp Weber hat das Ticket für die EM 2022 mit der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Tasche. Zum Abschluss der Qualifikation stehen für das DHB-Team noch die Gruppenspiele gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (29. April) und Estland am Sonntag (2. Mai) an.