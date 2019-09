Die Handballer des SC DHfK Leipzig bleiben zuhause eine Macht und haben den vierten Sieg im vierten Heimspiel eingefahren. Gegen den Bergischen HC kam das Team von Andre Haber am Donnerstagabend zu einem hart umkämpften 35:32 (17:16)-Erfolg.

Trotz einer 1:0-Führung kamen die Leipziger vor 3.077 Zuschauern in der Arena Leipzig nur schwer ins Spiel. Nach acht Minuten lagen sie mit 4:6 zurück, nach einer Viertelstunde waren es sogar vier Tore Rückstand (7:11). Der SC DHfK kämpfte sich dann ins Spiel zurück und glich in der 27. Minute zum 15:15 aus. Mit einer knappen 17:16-Führung für das Team von Andre Haber ging es in die Kabinen.