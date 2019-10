Luca Witzke ist zum ersten Mal für die deutsche Handball-Nationalmannschaft nominiert worden. Der 20-jährige Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig soll in den beiden Länderspielen gegen Kroatien zum Einsatz kommen. Witzke war Teil der U21-Nationalmannschaft, verpasste in diesem Sommer jedoch verletzt die Nachwuchs-WM in Spanien. Mit starken Leistungen in Leipzig machte er auf sich aufmerksam. Auch Leipzigs Linkshänder Franz Semper wurde erneut nominiert.