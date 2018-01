Haber bleibt in Personalunion Co-Trainer des SC DHfK Leipzig hinter dem neuen Coach Michael Biegler. Der bisherige Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke übernimmt den Posten des Bundestrainers für den Bereich Jugend männlich. "André Haber und Erik Wudtke sind Experten, die perfekt in unsere neuen, sich entwickelnden Strukturen passen. Höchste Qualität in der Arbeit mit den heutigen Top-Talenten ist die Grundlage für künftigen Erfolg unserer Nationalmannschaften", sagte Axel Kromer, Vorstand Sport im DHB.