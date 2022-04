Damit können sich auch die beiden Erstligisten SC Magdeburg und SC DHfK Leipzig, sowie die vier Zweitligisten EHV Aue, THSV Eisenach, HC Elbflorenz und der Dessau-Roßlauer HV auf eine weitere Saison in den beiden höchsten deutschen Spielklassen einstellen - vorausgesetzt, der Klassenerhalt gelingt. Aue rangiert derzeit auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga und muss sich in den kommenden acht Partien enorm strecken, um den Abstieg zu verhindern. Auch Dessau-Roßlau ist als Tabellen-15. noch nicht gerettet.