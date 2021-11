Lucas Meister wechselte zur Saison 2019/2020 vom damaligen Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen an die Weser. Mit den Kadetten gewann er von 2015 bis 2017 drei Meisterschaften in Folge und holte 2016 den SHV-Cup. In Minden konnte er sich auf Anhieb in die Mannschaft spielen und etablierte sich als Leistungsträger. Für die Ostwestfalen gelangen dem 25-Jährigen bislang in 58 Bundesligaspielen 110 Tore. In der Schweizer Nationalmannschaft netzte Lucas Meister in 54 Spielen 140 Mal ein.