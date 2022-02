Der EHV Aue hat am Sonntag in der 2. Bundesliga den sechsten Saisonsieg eingefahren und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Die Mannschaft von Stephan Swat kam bei den Eulen Ludwigshafen nach einer kämpferischen Leistung zu einem 25:23-(10:13)-Erfolg. Nach zwei Niederlagen in Serie konnten die Sachsen (16.) wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln und mit dem TV Großwallstadt (15.) gleichziehen. Gegen die Eulen sah es in der Friedrich-Ebert-Halle lange Zeit nicht nach einem Sieg aus. Erst ist in den Schlussminuten glich Aue aus und zog sogar noch vorbei.