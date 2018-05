Der SC DHfK Leipzig hat den ersten Auswärtssieg des Jahres geholt. Bei der TuS Lübbecke gewannen die Sachsen deutlich mit 22:17 und verbesserten sich in der Tabelle auf den siebten Platz. Lübbecke dagegen bleibt in großer Abstiegsgefahr.

Von Beginn an ließen die Leipziger nichts anbrennen und führten schnell mit mehreren Toren. Die Gäste zeigten sich bissig in der Abwehr und effizient im Angriff, während die TuS nervös und harmlos agierte. Die Lübbecker ließen in der ersten Halbzeit mehrere Überzahlsituationen ungenutzt und verwarfen zudem drei Siebenmeter. Der SC DHfK hatte kaum Mühe, bis zur Pause einen Sieben-Tore-Vorsprung herauszuarbeiten.