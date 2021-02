Binder kann zu Recht als Urgestein des SC DHfK bezeichnet werden. Der 28-Jährige ist der dienstälteste Profi in den Reihen der Leipziger und gehört dem Verein bereits mehr als zwölf Jahre an. Binder gab sein Debüt mit 17 Jahren für die Leipziger Herrenmannschaft und durchlebte mit dem Klub den Aufstieg von der 4. Liga bis in die Bundesliga.

"Ich freue mich sehr, so einen langfristigen Vertrag in Leipzig unterschrieben zu haben. Ich glaube, bis 2025 habe ich es dann tatsächlich geschafft, dass kein anderer Handballer in der Bundesliga so lange bei seinem Verein gespielt hat", erklärte Binder, der mit seinem Herzensverein weiter große Ambitionen hat. "Ich hoffe natürlich, dass ich mir irgendwann noch den Traum erfüllen kann, mit meinem SC DHfK Leipzig international zu spielen! Jetzt geht es aber erst einmal darum, die Saison ordentlich fortzuführen und gemeinsam die Pandemie gut zu überstehen".