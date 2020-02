Schon klar ist dagegen, dass Kristjansson für den Rest der Saison ausfallen wird. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler, der gerade erst als Ersatz für den ebenfalls verletzten Bezjak verpflichtet worden war, muss an der Schulter operiert werden. Eine MRT-Untersuchung ergab ein massives Trauma an der linken Schulter. Kristjansson soll in der kommenden Woche operiert werden. Kristjansson hatte sich bei der Magdeburger Niederlage in Flensburg schwer verletzt.

Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson verletzte sich in der Schlussphase an der Schulter. Bildrechte: imago images/Jan Huebner