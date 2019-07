Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, zog sich der 24-Jährige die Verletzung beim Training am Montag (29.07.2019) zu. Eine finale Untersuchung am Dienstag bestätigte, dass sich der Kreisläufer einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Damit wird Preuss den Magdeburgern etwa neun bis zehn Monate fehlen. Bereits im Februar 2014 hatte er sich am linken Knie einen Kreuzbandriss zugezogen.