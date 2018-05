„Es war ein absolut verdientes Weiterkommen. Wir haben nicht in unser Spiel gefunden. Wir kennen das schon aus dem letzten Jahr, da hatten wir nach einer langen Erfolgsserie gegen Göppingen im EHF-Cup verloren. Wir kamen nie in unser Spiel“, analysierte SCM-Coach Bennet Wiegert im Ersten. In Führung lag der SCM, angefeuert von etwa 4.000 Magdeburger Fans, nur beim 1:0, dann folge eine 0:5-Serie der Gäste. Damit war Magdeburg früh der Zahn gezogen, zumal Appelgren nun nahezu jeden Ball hielt. Zur Pause lag Magdeburg mit 10:16 zurück.

Kaum zu halten: Löwen-Spielmacher Andy Schmid. Bildrechte: IMAGO