Tobias Tönnies und Robert Schulze haben es in Deutschland und in der Welt schon weit gebracht, nun geht für das Handball-Schiedsrichtergespann ein großer Traum in Erfüllung: Das Magdeburger Duo ist für die Olympische Sommerspiele in Tokyo nominiert.

Sie haben Handball im Blut. Bevor Tobias Tönnies und Robert Schulze die Schiedsrichter-Laufbahn einschlugen, spielten beide in der Jugend aktiv bei TuS 1860 Magdeburg. Danach zog es sie zum BSV 93 Magdeburg, wo sie mit 15 Jahren das Metier wechselten und von Spielern zu Referees wurden. Mit dem Verein sind Tönnies und Schulze noch eng verbunden, schauen sich Spiele an und unterstützen junge Schiedsrichter, die einmal in ihre Fußstapfen treten wollen.



Beim BSV ist man natürlich glücklich, solche Vorzeige-Schiedsrichter in den eigenen Reihen zu haben. Das konnte Jens Ziegler, Sportlicher Leiter der Magdeburger, dem MDR nur bestätigen. "Wir sind als Verein sehr stolz, dass es die Zwei so weit gebracht haben. Ihre Entwicklung ging steil nach oben, eine dynamische Karriere sozusagen."