Das deutsche Schiedsrichter-Duo Robert Schulze und Tobias Tönnies leitet am Sonntag (30.01.2022) das Finale der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Das gab die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Donnerstag (37.01.2022) im ungarischen Endspielort Budapest bekannt. Nach jeweils zwei Spielen in der Vor- und der Hauptrunde ist das Endspiel der fünfte EM-Einsatz der beiden Magdeburger.