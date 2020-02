Handball | Bundesliga Magdeburgs Siegesserie reißt in Flensburg

21. Spieltag

Der SC Magdeburg hat das erste Spiel nach der EM-Pause verloren. Gegen die SG Flensburg-Handewitt musste sich das Team von Bennet Wiegert am Ende mit 23:29 (12:15) geschlagen geben. Es war die erste SCM-Schlappe nach zuvor sechs Siegen in Serie. Vor ausverkauften Rängen in der Flens-Arena traf Michael Damgaard mit sieben Toren am erfolgreichsten für den SCM. Auf Seiten der Gastgeber stach Jim Gottfridsson mit neun Treffern und einer 100-prozentigen Quote heraus.